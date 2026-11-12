Norveç güvenlik servisi, Rus istihbaratının 2027'de sabotaj düzenlemesini bekliyor

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Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST), Rus istihbaratının 2027'de Norveç'te sabotaj eylemleri düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

PST'nin yaptığı yazılı açıklamada, Norveç'te Rusya kaynaklı sabotaj tehditlerinin 2026'da arttığı ve ciddi boyutlara ulaştığı ifade edilerek, Rus istihbaratıyla bağlantılı kişilerin Norveç'teki altyapı ve stratejik hedefler hakkında bilgi topladığı öne sürüldü.

Tehditlerin Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak amacı taşıdığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, hedefler arasında savunma sanayisi, askeri kuruluşlarla bağlantılı şirketler ve bu kuruluşlara hizmet sağlayan lojistik firmalar ile kritik altyapı tesislerinin olabileceği iddia edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen PST Terörle Mücadele Dairesi Direktörü Inger Haugland, Rus istihbaratının gelecek yıl Norveç'te sabotaj düzenlemesini beklemek için güçlü nedenler bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA