NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor
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Kasırgadan etkilenen bölgeden detaylar NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası'nın ardından bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor.
Kasırgadan etkilenen bölgeden detaylar NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası'nın ardından bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor. Yetkililer, kasırgadan etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel