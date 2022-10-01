NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor Güncel Haberler Kasırgadan etkilenen bölgeden detaylar NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası'nın ardından bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor. Kasırgadan etkilenen bölgeden detaylar NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası'nın ardından bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor. Yetkililer, kasırgadan etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol Tam Gemi Şok Denemeleri Florida Güncel Haberler

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