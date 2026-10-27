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Noem'in paylaşımındaki Dışişleri antetli açıklamanın sahte olduğu iddia edildi

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CNN'e göre eski ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in X hesabından 16 Ekim'de yapılan Dışişleri antetli açıklamanın sahte olduğu iddia edildi. Haberde, açıklamanın basın bürosunca onaylanmadığı ve bakanlık antetinin sahte olduğu öne sürüldü.

Eski ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in sosyal medya hesabından yapılan ve Dışişleri Bakanlığının antetini taşıyan resmi açıklamanın sahte olduğu iddia edildi.

CNN'in konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Noem'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 16 Ekim'de yapılan paylaşıma ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, Dışişleri Bakanlığının antetini taşıyan ve Noem'in özel temsilci olarak görev süresini doldurduğu kaydedilen açıklamanın, yayımlanmadan önce basın bürosu tarafından onaylanmadığı ve bakanlık antetinin sahte olduğu öne sürüldü.

Söz konusu açıklamada, altı aylığına üstlendiği özel temsilcilik görevinin sonuna gelen Noem'in, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kıdemli danışman olarak görevini sürdürdüğü belirtildi.

Eski Bakan Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda 2 ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) güçleri tarafından öldürülmesinin ardından yoğun tepki çekmişti. Başkan Donald Trump, Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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