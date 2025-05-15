Noem, 'Habeas Corpus'un Askıya Alınmasını Anayasal Olarak Destekliyor'

Noem, 'Habeas Corpus'un Askıya Alınmasını Anayasal Olarak Destekliyor'
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 'habeas corpus' hakkının askıya alınmasının anayasaya uygun olduğunu belirtti. Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, bunun Başkan'ın ayrıcalığı olduğunu savundu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kişinin gözaltında tutulmasına mahkemede itiraz etme hakkını sağlayan "habeas corpus"un askıya alınmasının, anayasaya uygun olduğunu ifade etti.

ABC News'in haberine göre, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi önünde Bakanlığının 2026 bütçesi hakkında konuşan Noem, kişinin derhal hakim karşısına çıkarılmasını talep etme hakkını ifade eden "habeas corpus"un askıya alınması ve bir başkanın bunu askıya alabilmesinin anayasal kurallara uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

Noem, konuya ilişkin "Bu, benim yetki alanıma girmeyen bir konu. Bu, Başkan'ın ayrıcalığı ve Başkan bu konuda harekete geçileceğini ya da geçilmeyeceğini belirtmedi." dedi.

Maryland'den yanlışlıkla El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia ve Donald Trump yönetimi tarafından kısa süre önce sınır dışı edilen ABD'li iki çocuk hakkında konuşan Noem, Kongrenin Bakanlığa verdiği araçlarda belirtildiği şekilde yasal sürecin uygulandığını belirtti.

Noem, annelerinin çocuklarını yanlarına almayı seçtiklerini ifade ederek "ABD vatandaşlarını sınır dışı etmedik ve etmiyoruz." diye konuştu.

Temsilciler Meclisi üyesi Bennie Thompson ise duruşma sırasında Noem'e hitap ederek "Sizin gözetiminizde Bakanlık yasaları çiğniyor, insanlara zarar veriyor ve ABD'yi daha az güvenli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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