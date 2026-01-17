Haberler

Nobel Komitesi, Machado'nun ödülünü Trump'a vermesinin kazananı değiştirmeyeceğini bildirdi

Nobel Komitesi, Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado'nun ödülünün ABD Başkanı Donald Trump'a takdim edilmesinin kazananı değiştirmeyeceğini duyurdu. Ödülün fiziksel sembollerinin sadece onur ve tanıma anlamına geldiği ifade edildi.

Nobel Komitesi, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a takdim etmesinin ödülün kazananını değiştirmeyeceğini açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, "Madalya ve diploma, bir kişi ya da kuruluşun Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirildiğinin fiziksel sembolleridir. Ödülün kendisi, Norveç Nobel Komitesi tarafından belirtilen kişi ve kuruluştan ayrılamaz bir onur ve tanımadır." ifadesine yer verildi.

Şu anda birçok Nobel madalyasının dünyada müzelerde sergilendiği, bazı kişilerin de ödüllerini bağışlamayı ya da satmayı tercih ettiği vurgulanan açıklamada, "Madalya ya da diploma daha sonra başka birine verilse dahi bu Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişiyi değiştirmez." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, 15 Ocak'ta Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
