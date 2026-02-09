Haberler

İran'da Nobel ödüllü aktivist Nergis Muhammedi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme:
İran'da insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi, geçen yıl bir anma töreninde gözaltına alındı. Meşhed Devrim Mahkemesi tarafından 'devletin güvenliğine karşı suç' ve 'propaganda faaliyeti' suçlamalarıyla toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İran'da geçen yıl bir anma töreni sırasında gözaltına alınan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Entekhab haber sitesi, Muhammedi'nin avukatı Mustafa Nili'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Avukat Nili, açıklamasında müvekkilinin, Meşhed Devrim Mahkemesi tarafından "Devletin güvenliğine karşı suç için toplanma ve işbirliği" suçlamasıyla 6 yıl hapis, "propaganda faaliyeti" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis ve ek ceza olarak 2 yıl yurt dışına çıkış yasağı ile 2 yıl sürgün cezasına çarptırıldığını duyurdu.

İranlı aktivist Muhammedi, 12 Aralık 2025'te, Meşhed'deki Gadir Camii'nde düzenlenen Hüsrev Alikordi'yi anma töreninde bazı aktivist ve vatandaşlarla birlikte gözaltına alınmıştı.

Nergis Muhammedi aktivist kimliği ile öne çıkıyor

Nergis Muhammedi, İran'da "baskı altındaki kadınlar için verdiği mücadele" dolayısıyla 2023 yılında, Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülü verilmişti.

İran'da aktivist kimliğiyle öne çıkan Muhammedi, insan haklarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. İran yargısınca "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlardan mahkum edilen Muhammedi, son olarak 2019'da benzin fiyatlarının artışı nedeniyle ülke çapında patlak veren protestolar sırasında hayatını kaybeden bir göstericinin anma törenine katılmasının ardından Kasım 2021'de cezaevine gönderilmişti.

Muhammedi, geçen yılın sonlarında önceki mahkumiyeti kapsamında Evin Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

Birçok mahkumiyetle karşı karşıya olan Muhammedi, bugüne kadar toplamda 15 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
