Kayseri'de "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu program düzenlendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ombudsmanlık Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen programlar kapsamında, 'hack arama kültürü ve ombudsman' konularında çalıştay ve seminerler gerçekleştirildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun rolü ve demokratik hak arama kültürü üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Ombudsmanlık Öğrenci Kulübü tarafından, UNİDES projesi kapsamında "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu bir dizi program gerçekleştirildi.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, program dahilinde ilk olarak NNYÜ Mustafa Nevzat Özhamurkar Öğrenci Merkezi'nde oluşturulan Genç Ofis'te, NNYÜ ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Kamu Denetçiliği Kurumunun demokratik hak arama kültürünün geliştirilmesindeki tanınırlığının arttırılması, üniversite öğrencilerinin bu konuda geliştirebileceği projeler, aktörler arasında işbirliği ve koordinasyon olanakları konularında görüş ve öneriler dile getirilerek raporlandı.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen ikinci program ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Programda, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas'ın konuşmacı olduğu bir seminer gerçekleştirildi. Makas, sunumunda Kamu Denetçiliği Kurumunun Türk idari sistemi içindeki konumu, yetkileri ve idari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları konularında bilgiler verdi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, NNYÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Kamu Denetim Uzmanı İsa Akçay, Kamu Denetim Uzmanı Sait Korkmaz, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Nesip Özaydın, Kayseri Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Selda Alkan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
