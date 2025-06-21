Nizip Belediyesi'nden YKS Öğrencilerine Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

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Nizip Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınava girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sunarak, onların sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaşımını sağladı. Belediye Başkanı Ali Doğan, gençlerin hayallerine ulaşmaları için gereken desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Nizip Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Nizip Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde sınava girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.

Öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri tarafından sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Ali Doğan, "Gençlerimizin böyle önemli bir günde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların hayallerine ulaşmaları için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Doğan, sınavların yapılacağı okullarda ziyaret ettiği öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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