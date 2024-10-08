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Nizip Belediyesi'nden Yeni Ailelere Destek: Hoş Geldin Bebek Projesi

Nizip Belediyesi'nden Yeni Ailelere Destek: Hoş Geldin Bebek Projesi
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Nizip Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile yeni evlat sevinci yaşayan ailelere bebek bakım ürünleri içeren hediyeler vererek destek sağlıyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, projeyle anne ve babalara yanlarında olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Nizip Belediyesi, hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.

Proje kapsamında başvuru yapan aileleri ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ailelere içinde bebek bakım ürünleri olan çantayı hediye ediyor.

Ziyaret ve hediye paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Belediye Başkanı Ali Doğan'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Doğan ise, vatandaşların yaşamına dokunacak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Nizip'te yaşayan ve yeni bebek sahibi olan tüm çiftlerin Nizip Belediyesi'nin resmi internet sitesinden başvuru yapabileceğini ifade eden Doğan, "Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında hazırlanan çantalarda yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler bulunmaktadır. Buradaki amacımız çocuk sahibi olma heyecanını yaşayan anne ve babalara destek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermektir. İlk hediyelerini teslim ettiğimiz bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyor, anne, babaları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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