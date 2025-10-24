Nitelikli Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı
Çorum'dan kaçan ve nitelikli hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan M.E., Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Çorum'dan saklanmak için gittiği Kırşehir'de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, bir süre önce gizlenmek için Çorum'dan Kırşehir'e geldiği belirlenen ve "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan M.E'yi (35) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
