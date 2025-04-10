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Nisan'da Kış Sürprizi: Kırıkkale'de Kar Yağdı

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Kırıkkale'de Nisan ayında beklenmedik şekilde kar yağışı gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehir merkezinde kar yağarken, Karayolları ekipleri buzlanma riski için tuzlama çalışmalarına başladı. Meteoroloji, zirai don uyarısında bulundu.

Bahar beklenirken kış geri döndü: Nisan ayında kar sürprizi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bahar havası beklenirken kış yeniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte şehir merkezinde kar yağışı görüldü.

Kırıkkale'de gün boyunca etkili olan yağmurun ardından, gece saatlerinde hafif kar yağışı görüldü. Nisan ayında yağan kar, vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi. Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kırıkkale için zirai don uyarısı yaptı. Özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bereketli bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunan Şevket Karataş, "Kışın görmediğimiz karı nisan ayında gördük. Şükürler olsun, bereket yağıyor. İnşallah çiftçilerimize de faydalı olur, bolluk ve bereketli bir yıl geçiririz inşallah" dedi.

İbrahim Atasever ise, "Beklemediğimiz kar nisan ayında geldi. Bu da bize sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
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