Albüm: Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı'nın Kargo İşlem Hacmi 245 Milyon Tona Çıktı

NİNGBO, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'nın 2026 yılının ocak-şubat dönemindeki kargo işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 245 milyon tona yükseldi.

Limandan yapılan açıklamaya göre, limanın konteyner işlem hacmi geçen yıla kıyasla 7,987 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı. Liman, 2026 yılında 200'den fazla ülke ve bölgedeki 700'den fazla limanı birbirine bağlayan 300'den fazla konteyner nakliye rotası ile kapsamlı bir denizcilik ağı oluşturmuş durumda.

Kaynak: Xinhua