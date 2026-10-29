Ningbo'da 43'üncü balık popülasyonu çalışmasında 168 bin yavru balık denize bırakıldı

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NİNGBO, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Maden Kaynakları Grubu Zhoushan Üretim Limited Şirketi, Balıkçılık Bilimleri Akademisi Doğu Çin Deniz Balıkçılığı Araştırma Enstitüsü ve Zheihang Deniz Balıkçılığı Araştırma Enstitüsü ile birlikte çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinde balık popülasyonunu artırmaya yönelik çalışmalarının 43'üncüsünü gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Daiqu stokuna ait büyük sarı çipura, sarı davul balığı ve kara başlı çipura dahil olmak üzere toplam 168.000 etiketlenmiş yavru balık denize bırakıldı. Çalışmayla, deniz biyoçeşitliliğinin korunmasına ve deniz ekosistemlerinin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua