Nilüfer, Kuruçeşme Sahnesini Fethetti

70'lerden bugüne uzanan klasiklerini bir konsere sığdıran ünlü sanatçı, Kuruçeşme Sahnesi'nden rüzgar gibi geçti. Naif sesine Boğaz eşlik etti!

NİLÜFER, KURUÇEŞME SAHNESİNİ FETHETTİ

70'lerden bugüne uzanan klasiklerini bir konsere sığdıran ünlü sanatçı, Kuruçeşme Sahnesi'nden rüzgar gibi geçti.

NAİF SESİNE BOĞAZ EŞLİK ETTİ!

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nin büyülü atmosferi, Nilüfer hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Dillerden düşmeyen "Sensiz Olmaz" şarkısıyla sahneye çıkan duayen sanatçı, " Eylül'de gerçekleşecek olan konseri covid olduğum için ertelemek durumunda kaldım.

Biraz zamandan çaldık. Burada şarkı söylemek ayrı bir keyif…Boğaz ve köprü manzarası gerçekten çok güzel gözüküyor. Hepiniz hoş geldiniz." sözleriyle müzikseverleri selamladı. "Erkekler Ağlamaz", "Yolcu Yolunda Gerek", "Ara Sıra Bazı Bazı" gibi unutulmayan şarkılarını seslendiren Türk Pop Müziğinin güçlü sesi sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Romantik parçaları "Son Arzum", "Ta Uzak Yollardan" ile eski günlere selam gönderdi. "Dünya Dönüyor", "Mavilim" gibi hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturdu. Usta sanatçı, şarkılarının yanı sıra seyircisi ile yaptığı sohbetle de keyifli dakikalara imza attı.

Sesi bir yana güzelliğiyle de gözlere hitap eden Nilüfer, Kuruçeşme Sahnesine özel tasarlanan 2 farklı kıyafetiyle hayranlarından tam not aldı.

Unutulmaz gecede Nilüfer, merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ı sahneye davet ederek müzik şölenine kısa bir ara verdi.

Açar, geçtiğimiz günlerde yeni çıkan single parçası "Timsah Gözyaşları"nı seslendirerek Kuruçeşme izleyicisinden büyük alkış aldı.

MÜZİKSEVERLER NİLÜFER'E DOYAMADI

Ünlü sanatçı, Kuruçeşme'yi "Nilüfer" tezahüratlarıyla ayağa kaldıran hayranlarına kayıtsız kalamadı. Sahneye geri dönen usta isim, bis yaparak parçalarını seslendirmeye devam etti.

Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde Nilüfer'in unutulmaz şarkılarına doyamadı.