Niksar Kaymakamı Perçi, Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yılını kutladı

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Perçi, mesajında, Anadolu Ajansının Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğunu hatırlattı.

Ajansın, doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğin simgesi olduğunu vurgulayan Perçi, " Anadolu Ajansı, ülkemizin sesi ve hafızası olarak tarih boyunca önemli bir görev üstlenmiştir. Anadolu Ajansı bugün de aynı sorumluluk bilinciyle tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını sürdürüyor. Tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.