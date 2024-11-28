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Niksar'da Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Niksar'da Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde yol açma çalışmaları kapsamında malzeme serme işlemleri yapılıyor. Ekipler, mahallede sökülen parkeleri değerlendirerek, düzgün olanları kullanıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yol açma çalışması yürütülüyor.

Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde zemini bozulan yollarda malzeme serme çalışması yapıyor.

Ekipler, mahalleden sökülen parkeler arasından düzgün ve bozulmamış olanları da seçerek çalışmalarda kullanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz, öğretmenler onuruna yemek verdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Yılmaz, Belediye Düğün Salonu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemek programı düzenledi.

Programa Kaymakam Vekili Fatih Döner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, daire ve kurum amirleri ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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