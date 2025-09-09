Haberler

Niksar'da Yangın: Evde Hasar Meydana Geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında Şermin Polater'e ait 3 katlı evde zarar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını 40 dakikalık çalışma sonrası söndürdü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında evde hasar meydana geldi.

Cepnibey Mahallesi Albayrak Sokak'ta Şermin Polater'e ait 3 katlı evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
