Niksar'da Yangın: Evde Hasar Meydana Geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında Şermin Polater'e ait 3 katlı evde zarar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını 40 dakikalık çalışma sonrası söndürdü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında evde hasar meydana geldi.
Cepnibey Mahallesi Albayrak Sokak'ta Şermin Polater'e ait 3 katlı evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel