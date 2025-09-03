Niksar'da Yangın: 4 Katlı Evde Maddi Hasar Oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde Kadir Erdaş'a ait 4 katlı evde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında evde hasar meydana geldi.
Dönekse Mahallesinde Kadir Erdaş'a ait 4 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik süren çalışması sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.
