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Niksar'da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik öğrencileri İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti

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Niksar Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ile öğretim üyeleri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Niksar İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette meslek ve yangınlara müdahale hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, yetkililer teşekkür etti.

TOKAT (AA) – Niksar Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ile öğretim üyeleri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Niksar İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler ve itfaiye personeli arasında itfaiyecilik mesleği, görev ve sorumluluklar ile mesleki deneyimler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, itfaiyecilik mesleğinin önemi ve yangınlara müdahale süreçleri hakkında da bilgiler verildi.

Niksar İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, nazik ziyaretleri dolayısıyla öğrencilere ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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