Niksar'da Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kül Oldu

Niksar'da Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kül Oldu
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çamiçi yayla yolu mevkinde S.Ş.'ye ait 52 AAU 173 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
