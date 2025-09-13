Niksar'da Otomobil Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, otomobilin motor kısmına sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
İlçede bir otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi ürerine vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel