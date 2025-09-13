Haberler

Niksar'da Otomobil Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Niksar'da Otomobil Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde, otomobilin motor kısmına sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçede bir otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi ürerine vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
