Niksar'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 60 AFY 024 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi Lale Sokak'ta İ.E. yönetimindeki 60 AGE 379 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikleti sürücüsü ile yanında bulunan N.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel