Niksar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tokat'ın Niksar ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AA muhabirine, yangında 6 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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