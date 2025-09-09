Niksar'da Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 8 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu fındık işçileri arasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Ş.G. yönetimindeki fındık işçilerini taşıyan 06 JNG 76 plakalı minibüs ile Hamidiye Köprüsü yakınında S.B. idaresindeki 31 ZC 071 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ve 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel