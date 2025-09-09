Haberler

Niksar'da Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 8 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu fındık işçileri arasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ş.G. yönetimindeki fındık işçilerini taşıyan 06 JNG 76 plakalı minibüs ile Hamidiye Köprüsü yakınında S.B. idaresindeki 31 ZC 071 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ve 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
