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Niksar'da Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Niksar'da Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, merkez valisi Abdülkadir Yazıcı başkanlığında eğitime destek platformu toplantısı yapıldı. Toplantıda, eğitim alanında iş birliği ve koordinasyon sağlanması için planlar ve projeler görüşüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime destek platformu toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitime destek platformu çalışmaları kapsamında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda merkez valisi Abdülkadir Yazıcı'nın başkanlığında Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla eğitime destek platformu toplantısı yapıldı.

Toplantıda eğitime dair plan ve projeler, eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlar arasında ortak koordinasyon ve iş birliği sağlanması konularında neler yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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