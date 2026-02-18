Haberler

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde kuvvetli rüzgar sonucu devrilen bir ağacın altından son anda geçen bir vatandaşın kurtuluş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir vatandaş, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Niksar ilçesinde meydana geldi. Kaymakamlık lojmanı yanında bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgar devrildi. Devrilen ağacın altından saniyeler önce geçen bir vatandaş, son anda kurtuldu. O anlar, cep güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; vatandaşın lojman yanındaki yolda yürüdüğü, ağacın altından geçtikten saniyeler sonra ağacın devrildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

