Niksar'da Çamiçi Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, çocuklar kartopu oynadı

Niksar'da Çamiçi Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, çocuklar kartopu oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat'ın Niksar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplanan Çamiçi Yaylası'nda çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.
Fatih YILMAZ / TOKAT, – TOKAT'ta mevsimin ilk karının düştüğü Çamiçi Yaylası'nda çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynadı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Çamiçi Yaylası, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsüyle kaplandı. Yaylada kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte dışarı çıkarak kartopu oynadı ve eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı