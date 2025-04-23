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Niksar'da Baykuş Yavrusunun Kurtarılması

Niksar'da Baykuş Yavrusunun Kurtarılması
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin aspiratörüne sıkışan baykuş yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan baykuşun veteriner kontrollerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir dairenin aspiratörüne sıkışan baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bağlar Mahallesi'nde Semih Yılmaz'a ait dairenin davlumbaz aspiratörüne baykuş yavrusu sıkıştı. Yılmaz, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu baykuş sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Veterinerin gerekli kontrolleri yapmasının ardından baykuş yavrusunun doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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