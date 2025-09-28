Haberler

Niksar'da 68 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Niksar'da 68 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 68 litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 68 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 68 litre kaçak alkol ele geçiren polis ekipleri, olayla ilgili D.C. ve Ö.T. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
