Niksar Belediyesi Yolları Tamamlamak İçin Çalışıyor

Niksar Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, altyapı çalışmalarından kaynaklı bozuk olan yolların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Tepebaşı, "Niksar'ımızda devam eden içme suyu hattı çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallemizde yollarımız bozuk. Göreve geldiğimiz gün ilk talimatımız bozuk yolların kısa sürede bitirilmesi oldu. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz saha ekibinin sayısını artırarak yolların yapımına başladık. İlçemizde şu anda Cemiyet Sokak, Cedit Mahallesi ve Ayvaz Mahallemizde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde diğer mahallelerimize de başlayacağız. Çalışmalarımızdaki önceliğimiz altyapısı tamamlanmış bölgelerdir. Niksar'ımızı kısa sürede yolları ve kaldırımları tamamlanmış bir şehir haline getireceğiz. Hemşehrilerimizden bu konuda sabır bekliyorum. Tüm ekiplerimizle sahada ve işimizin başındayız."