Haberler

Nijerya ve Suudi Arabistan savunma işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya ve Suudi Arabistan, savunma ve askeri alanda işbirliğini artırmayı hedefleyen bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, askeri eğitim, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve teknik destek gibi alanlarda işbirliğini öngörüyor.

Nijerya ile Suudi Arabistan, savunma ve askeri alanda işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle ile Suudi Arabistan İcra İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Halid el-Biyari, Nijerya'nın başkenti Abuja'da iki ülkenin savunma işbirliğini güçlendirmek için anlaşmaya imza attı.

Açıklamada, Matawalle'nin mutabakat zaptını " Nijerya'nın savunma mimarisini güçlendirecek önemli bir adım" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Beş yıl süreyle yürürlükte kalacak anlaşmanın, iki ülke arasında askeri eğitim, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, teknik destek ve lojistik alanlarında işbirliği öngördüğü belirtildi.

Mutabakatın tarafların anlaşması halinde yeniden beş yıl uzatılabileceği, ayrıca taraflardan birinin üç aylık diplomatik bildirimle anlaşmayı sonlandırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, işbirliğinin Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin eğitim kapasitesini artırması, ortak tatbikatlarla operasyonel hazırlığı güçlendirmesi ve terörle mücadelede daha etkili işbirliği sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title