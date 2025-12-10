Nijerya ve Suudi Arabistan savunma işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı

Nijerya ile Suudi Arabistan, savunma ve askeri alanda işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle ile Suudi Arabistan İcra İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Halid el-Biyari, Nijerya'nın başkenti Abuja'da iki ülkenin savunma işbirliğini güçlendirmek için anlaşmaya imza attı.

Açıklamada, Matawalle'nin mutabakat zaptını " Nijerya'nın savunma mimarisini güçlendirecek önemli bir adım" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Beş yıl süreyle yürürlükte kalacak anlaşmanın, iki ülke arasında askeri eğitim, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, teknik destek ve lojistik alanlarında işbirliği öngördüğü belirtildi.

Mutabakatın tarafların anlaşması halinde yeniden beş yıl uzatılabileceği, ayrıca taraflardan birinin üç aylık diplomatik bildirimle anlaşmayı sonlandırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, işbirliğinin Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin eğitim kapasitesini artırması, ortak tatbikatlarla operasyonel hazırlığı güçlendirmesi ve terörle mücadelede daha etkili işbirliği sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.