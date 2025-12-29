Nijerya'da son 8 ayda, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP mensubu 438 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği operasyonlarda 8 ayda, terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP mensubu 438 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Terör örgütlerine yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun Komutanı Abdulsalam Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Mayıs-Aralık döneminde ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde Boko Haram ve ISWAP'a karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Abubakar, bu süre zarfında yürütülen operasyonlarda 438 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralandığını kaydetti.

Operasyonlar kapsamında 881 teröristin orduya teslim olduğunu belirten Abubakar, teröristlerin rehin aldığı 366 sivilin kurtarıldığını ifade etti.

Abubakar ayrıca, operasyonlarda teröristlere ait 254 silah ile önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.