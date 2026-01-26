Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 6 terörist öldürüldü

Nijerya ordusunun ülkenin Zamfara eyaletinde düzenlediği operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fansan Yamma Operasyonu Sözcüsü David Adewusi, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletine bağlı Sububu ormanında teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Adewusi, operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda teröristler tarafından rehin alınan 1 çocuğun kurtarıldığını aktaran Adewusi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.