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Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın rehin aldığı 53 kişi kurtarıldı

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Nijerya ordusu, kuzeydoğudaki Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 53 kişiyi kurtardı. Operasyonda çok sayıda terörist öldürülürken, mühimmat ele geçirildi.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP üyelerinin rehin aldığı 53 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü "Hadin Kai Operasyonu"nun Komutan Vekili Mohammed Musa, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonların sürdürdüğünü belirtti.

Musa, operasyon kapsamında eyaletin Biu bölgesinde ISWAP'ın rehin aldığı 53 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü aktaran Musa, teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Musa, kurtarılan tüm kişilerin güvenli şekilde Buratai kasabasına sevk edildiğini belirterek, burada sağlık kontrollerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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