Nijerya ordusunun hava operasyonlarında 70 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusu, Niger eyaletinde düzenlediği hava operasyonlarında 70 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, yaptığı açıklamada, ordunun Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde 10 köyde silahlı çete üyelerine yönelik koordineli hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 70 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bilgisini veren Onoja, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Onoja, operasyonların bölgede topluluklar ve güvenlik birimlerine yönelik saldırılar planlayan silahlı çete üyelerinin hareketi ve toplanmasına dair "güvenilir ve eyleme geçirilebilir istihbarat" üzerine başlatıldığını aktardı.

Operasyonların belirlenen terörist bölgelerine karşı dikkatlice planlandığını ve hassas bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Onoja, bombardıman sırasında sivillerin etkilendiği yönündeki iddiaları reddetti.

Onoja, hedef alınan bölgelerin çevresindeki topluluklarda yaşayan sakinlerin, operasyon öncesinde tedbir amacıyla başka yerlere taşındığını ve bu durumun, saldırılar sırasında sivillerin bulunduğu yönündeki iddialarla çeliştiğini savundu.

Bununla birlikte, sivil can kaybı iddialarını araştırmaları için ilgili birimlere talimat verildiği bilgisini veren Onoja, raporlarla gerçekleri ortaya koymak amacıyla inceleme başlatıldığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.