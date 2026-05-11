Haberler

Nijerya ordusunun hava operasyonlarında 70 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'da gerçekleştirilen hava operasyonlarında 70 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonlar, güvenilir istihbarat üzerine planlandı ve sivillere zarar verilmediği iddia ediliyor.

Nijerya ordusu, Niger eyaletinde düzenlediği hava operasyonlarında 70 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, yaptığı açıklamada, ordunun Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde 10 köyde silahlı çete üyelerine yönelik koordineli hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 70 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bilgisini veren Onoja, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Onoja, operasyonların bölgede topluluklar ve güvenlik birimlerine yönelik saldırılar planlayan silahlı çete üyelerinin hareketi ve toplanmasına dair "güvenilir ve eyleme geçirilebilir istihbarat" üzerine başlatıldığını aktardı.

Operasyonların belirlenen terörist bölgelerine karşı dikkatlice planlandığını ve hassas bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Onoja, bombardıman sırasında sivillerin etkilendiği yönündeki iddiaları reddetti.

Onoja, hedef alınan bölgelerin çevresindeki topluluklarda yaşayan sakinlerin, operasyon öncesinde tedbir amacıyla başka yerlere taşındığını ve bu durumun, saldırılar sırasında sivillerin bulunduğu yönündeki iddialarla çeliştiğini savundu.

Bununla birlikte, sivil can kaybı iddialarını araştırmaları için ilgili birimlere talimat verildiği bilgisini veren Onoja, raporlarla gerçekleri ortaya koymak amacıyla inceleme başlatıldığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

7 yıl sonra bir ilk! Hepsi birden açıldı
Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu

Edin Dzeko sonunda muradına erdi
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' iması