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Nijerya'nın Plateau eyaletinde Marit köyündeki madencilere saldırıda 5 kişi öldü

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Nijerya'nın Plateau eyaletindeki Marit köyünde madencilere yönelik kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Plateau'da 21 Eylül'de düzenlenen saldırılarda ise yaklaşık 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde madencilere düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Marit köyündeki madencilere saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, 21 Eylül'deki saldırılarında yaklaşık 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA
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