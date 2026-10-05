Haberler

Nijerya'nın Ondo eyaletinde helikopter düştüğü bildirildi, soruşturma başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Ondo eyaletinde Igbokoda kentinde bir helikopterin düştüğü bildirildi. Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı, helikopterde kaç kişi olduğu ve ölü yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadığı belirtildi.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Ondo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Jimoh Abayomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Igbokoda kentinde bir helikopterin düştüğünü belirtti.

Abayomi, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu, kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

Ünlü dinlenme tesisinin sahibi hayatını kaybetti! Henüz 59 yaşındaydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi

Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi
Koltukta uyuyakaldı, sabah bacakları tutmadı! Omurilik felci teşhisi konan Serkan Özdemir'in tek hayali sokağa çıkmak

Koltukta uyuyakaldı, uyandığında yürüyemiyordu! Tek hayali o
Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı

Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var

Binlerce kişi ülkenin başkentine ilerliyor! Tek bir talepleri var