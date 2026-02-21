Haberler

Nijerya'da Çete Saldırısı: 33 Ölü

Güncelleme:
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde, 'Lakurawa' adlı silahlı grubun düzenlediği saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların, sığır çalmak amacıyla bölgeye geçtiği tahmin ediliyor.

ABUJA, 21 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde silahlı çete üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Kebbi Polis Sözcüsü Beşir Osman cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren "Lakurawa" adlı silahlı grubun üyeleri olduğundan şüphelenilen saldırganların çarşamba günü Areva Yerel Yönetim Bölgesi'ne bağlı Bui mevkisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Osman, ilk belirlemelere göre saldırganların sığır çalmak amacıyla komşu Sokoto eyaletine bağlı Gudu Yerel Yönetim Bölgesi'nden bölgeye geçmiş olabileceğini söyledi.

Çevre yerleşim birimlerinden bazı kişilerin saldırıya karşı bir araya geldiğini aktaran Osman, "Yaşanan çatışmada 33 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Sözcü, ordu dahil tüm güvenlik birimlerinin etkilenen bölgelerde devriyeleri artırdığını, asayişi sağlamak ve yeni saldırıları önlemek amacıyla bölgeye ek personel ve operasyonel kaynak sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com

