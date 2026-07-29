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Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 köylü yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 köylü yaşamını yitirdi.

Benue Eyaleti Valiliği Sekreteri Tersoo Kula, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Efeyi bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Kula, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Valiliğin saldırıyı kınadığını belirten Kula, valinin saldırganların eyalet halkına karşı işledikleri suçun bedelini ödemek zorunda olduklarını söylediğini aktardı.

Benue eyaletinde zaman zaman saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 14-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen saldırıda 16 köylü hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için adam kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak, kaçırdıkları kişiler için fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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