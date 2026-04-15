Nijerya hükümeti sivil kayıplara yol açan hava saldırısını "hedefe yönelik operasyon" olarak nitelendirdi

Nijerya hükümeti, Borno eyaletinde düzenlenen ve sivil kayıplara yol açtığı bildirilen hava saldırısının, terörle mücadele kapsamında "hedefe yönelik bir operasyon" olduğunu bildirdi.

Nijerya Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Nisan'da Yobe ile Borno eyaletleri sınırındaki Jilli eksenine yönelik hava saldırısının "Hadin Kai Operasyonu" kapsamında Nijerya Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonun "gelişigüzel olmadığı" vurgulanarak, söz konusu bölgenin uzun süredir yüksek riskli alan olarak tanımlandığı ve sivillerin girişine yönelik güvenlik kısıtlamalarının bulunduğu ifade edildi.

"Kasu Daulaye" olarak bilinen Jilli ekseninin terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP unsurlarınca lojistik, vergi toplama ve saldırı koordinasyonu için kullanılan bir merkez olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetleriyle tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, haftalar süren gözetim sonrası bölgede terör unsurlarının varlığının teyit edildiği ve hava saldırısının örgütün ikmal hatlarını kesmeyi amaçladığı bildirildi.

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram ile mücadele kapsamında 11 Nisan'da Yobe ile Borno eyaletleri sınırındaki Jilli pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenlemişti.

Uluslararası Af Örgütü, saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.