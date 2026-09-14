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Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Berom Bölge Gençlik Birliği Sekreteri Tengong Rwang, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Berom bölgesinde yolcu taşıyan bir otobüse ateş açtığını belirtti.

Rwang, saldırıda 11 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildiren Rwang, saldırıyı bölgedeki güvenlik güçlerine bildirdiklerini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA
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