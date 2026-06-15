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Nijerya'da terör saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde Lakurawa terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ülke uzun süredir Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Lakurawa üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Fesken Rafi bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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