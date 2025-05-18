Nijerya'da Tekne Kazası: 37 Ölü

Nijerya'da Tekne Kazası: 37 Ölü
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Nijerya'nın Kwara eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi kayboldu. Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, pazardan dönenleri taşıyan tekne, Kwara eyaletinin Gajibo bölgesindeki nehirde battı.

Kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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