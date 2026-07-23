Haberler

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 24 çiftçi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri tarlada çalışan çiftçilere ateş açtı. Saldırıda 24 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Uluslararası Af Örgütü saldırıyı kınadı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 24 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin??????? Sauna Ruwan bölgesine gelen silahlı çete üyeleri, tarlada çalışanlara ateş açtı.

Saldırıda 24 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, eyalet genelinde bu tür saldırıların devam ettiği ve birçok topluluğun sürekli olarak bir sonraki saldırıya karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

3 çocuğun çığlığı Burcu'yu kurtaramadı
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu