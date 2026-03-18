Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının bir intikam eylemi olduğu belirtiliyor ve bölgede güvenlik operasyonları sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri Katsina eyaletine bağlı Falale köyüne saldırı düzenledi.

Olayda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgede sürdürülen güvenlik operasyonları sonucu bir yılı aşkın süredir halkın huzurlu bir ortamda yaşadığı, saldırının ise bir intikam eylemi olduğu belirtildi.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

MSB duyurdu! Bir ilimize daha Patriot geliyor
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu

8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...