Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri Katsina eyaletine bağlı Falale köyüne saldırı düzenledi.

Olayda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgede sürdürülen güvenlik operasyonları sonucu bir yılı aşkın süredir halkın huzurlu bir ortamda yaşadığı, saldırının ise bir intikam eylemi olduğu belirtildi.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.