Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen saldırıda arasında 3 hamile kadının da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Ngbra Zongo bölgesinde meydana gelirken, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Saldırıyı kınayan yerel yetkililer, güvenlik güçlerinin daha fazla önlem alması gerektiğini vurguladı.

Plateau'ya bağlı Ngbra Zongo bölgesinde yaşayan Raphael Ebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde bölgeye gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırıda aralarında 3 hamile kadının bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Ebi, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Ebi, saldırganların bir evden diğerine geçerek masum insanlara saldırdığını anlattı.

Ngbra Zongo Toplum Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Danjuma Auta da saldırıyı kınadı ve "trajik ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Auta, topluluklarında kan dökülmesinden derin üzüntü duyduklarını kaydederek, güvenlik güçlerinin kırsal toplulukları korumak için çabalarını artırması ve saldırıların sorumlularını yakalayarak adalet önüne çıkarması gerektiğini söyledi.

Plateau Polis Sözcüsü SP Alabo Alfred ise bölgedeki durumun "kontrol altına alındığını" belirterek, polis ekiplerinin saldırıdan etkilenen bölge sakinleriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
