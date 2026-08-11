Haberler

Nijerya'da polis-çete çatışması: 10 polis öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Çatışmada 17 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde polis ile silahlı çete üyelerinin arasındaki çatışmada 10 polis yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Rafin Kuku bölgesinde, polis ile silahlı çete arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada, 10 polis hayatını kaybetti, çok sayıda polis yaralandı.

Kebbi Polis Sözcüsü Bashir Usman, çatışmanın çete üyelerinin Zamfara eyaletinden Kebbi eyaletine girişi sırasında yaşandığını belirtti.

Usman, çatışmada 17 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı

Dünyayı tedirgin eden virüs sınır komşumuzda patlak verdi
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı

Fön ücreti yüzünden mahalle karıştı: 9 kişi taş ve sopalarla ev bastı

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

Bölgede sıcak çatışma! ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor