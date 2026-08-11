Nijerya'da polis-çete çatışması: 10 polis öldü
- Çatışmada 17 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde polis ile silahlı çete üyelerinin arasındaki çatışmada 10 polis yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Rafin Kuku bölgesinde, polis ile silahlı çete arasında çatışma yaşandı.
Çatışmada, 10 polis hayatını kaybetti, çok sayıda polis yaralandı.
Kebbi Polis Sözcüsü Bashir Usman, çatışmanın çete üyelerinin Zamfara eyaletinden Kebbi eyaletine girişi sırasında yaşandığını belirtti.
Usman, çatışmada 17 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.