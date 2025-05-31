Nijerya'da Menenjit ve Lassa Ateşi Salgınında 366 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Menenjit ve Lassa Ateşi Salgınında 366 Kişi Hayatını Kaybetti
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'ne göre, bu yıl Lassa ateşi ve menenjit salgınları sonucu toplamda 366 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede Lassa ateşi vakalarında artış, menenjit vakalarında ise geniş bir yayılım görüldü.

Nijerya'da bu yıl menenjit ve hayvandan insana geçen Lassa ateşi salgınlarında 366 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yayınlanan raporda, 1 Ocak-18 Mayıs arasında ülkenin 24 eyaletinde Lassa ateşi vakalarında artış gözlemlenirken, menenjit vakalarının ise daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı belirtildi.

Raporda, belirtilen tarihler arasında 5 bin 118 şüpheli Lassa ateşi vakası bildirildiği, bunlardan 733'ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı ve 141 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu verilerin, hastalıkta yüzde 19,2'lik bir vaka ölüm oranına işaret ettiği aktarılan raporda, sadece yılın 20. haftasında ülkenin Edo, Ondo ve Benue eyaletlerinde yeni vaka sayısının 3'ten 13'e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde 2 bin 911 şüpheli menenjit vakasından 192'sinin doğrulandığı kaydedilen raporda, menenjit nedeniyle 225 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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