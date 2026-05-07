Nijerya'nın Sokoto eyaletinde menenjit salgınında 33 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki menenjit salgını, 33 çocuğun ölümüne yol açtı. Sağlık yetkilileri, salgının 256 şüpheli vaka ile birlikte yayılma gösterdiğini belirtti. Hükümet, menenjit hastalığını 2030'a kadar yenmek için önlemler alıyor.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Faruk Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce görülmeye başlanan menenjit hastalığının, eyaletin 8 bölgesine yayıldığını belirtti.

Salgından en fazla 1 ila 15 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini aktaran Abubakar, aşırı kalabalık ve mevsimsel kuru rüzgarların bulaşma riskini önemli ölçüde artırdığını, bunun da kuzey eyaletlerinde ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açtığını dile getirdi.

Abubakar, salgının birçok topluluğa yayıldığını, bunun hükümetin salgına karşı acil müdahale çabalarını hızlandırdığını söyledi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
