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Nijerya'da maden ocağındaki göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi

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Geçtiğimiz ay 20 kişinin bir madendeki göçük nedeniyle yaşamını yitirdiği Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir facia daha yaşandı. Bugün meydana gelen göçükte de 9 kişi hayatını kaybetti, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 9 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen göçük sonucunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 9 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Niger eyaletinde geçen ay da bir maden ocağında meydana gelen göçükte 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Eyalet hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle eyaletteki tüm madencilik faaliyetlerinin askıya almıştı.
Kaynak: AA / Güncel

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